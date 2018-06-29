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Erdoğan cami açılışında konuştu: "Terörü yok edeceğiz"

Sahil Güvenlik Akademisi’ndeki cami açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz terörle olacak" dedi.

29 Haziran 2018 Cuma 14:30
Erdoğan cami açılışında konuştu: "Terörü yok edeceğiz"

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Kim ki bu dünyada bir mescit inşa eder, Allah da cennette onun için bir köşk inşa eder.

1500 kadar öğrencimizin komando eğitimi aldığını öğrendim. Buna da şiddetle çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Komandolarımızı, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelede başarımız o kadar artacaktır. Nitekim işte son Cerablus Afrin operasyonlarıyla sizlerin başarısını gördük. Ve bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun.

Bizim hem işin fizik noktasında, hem maddi noktasında ama aslolan manevi noktada imani noktada işin temerküz etmesidir. Çünkü bizim büyük bir avantajımız var. Hamd olsun Müslümanız ve Rabbim bizlere şehadet gibi bir makamı lütfediyor. Bu iş bir dinde yok, bizde var. Ve bizde malum Mehmedimiz yürüdüğü zaman şehadete yürür. Onun için de Küçük Muhammed anlamına bizim askerimize ‘mehmetçik’ adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde de askerinin adı ‘mehmetçik’ olan yoktur. Sizler Mehmetçikler olarak kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız aslında. Onun için de peygamberlere en yakın olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğumuzu da mübarek kılsın.

Bu kampüsteki mescidimiz inşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Başarılarınız artarak devam etsin diyorum.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 14:30
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. cami
  3. terör

YORUM YAZ

  • meçulmeçul9 sa önce
    REİS İDAMI GETİRMEDİKÇE KISASA KISAS UYGULANMADIKÇA ALLAHIN KANUNU KULLANILMADIKÇA TÖRÖR HIRSIZLIK ZALİMLİK EŞKİYA EKSİK OLMAZ KURTULUŞ SADECE ALLAHIN KANUNLARINI UYGULAMAKLA OLUR...
  • DingoDingo9 sa önce
    Reyiz söz verdiyse kesin öyle olur...
  • Ulvi K.Ulvi K.8 sa önce
    Bırak Allah ın CC kanunlarını uygulamayı, sayın reis beyimiz Allahın CC kanunlarını kaldırıyor. Mesela, Zinayı kanunen serbest hale getiren sevgili reisimizdir, AB nin emri üzerine.
  • Ulvi K.Ulvi K.10 sa önce
    arka solda ki yeni hiyanet başkanına bakın.. hinliği, sinsiliği, ecnebi olduğu tipinden açıkça görülüyor.. kimlerin emri ile getirdiniz bunu başa.. söyleyin.. ali babacanı, mehmet şimşeki getirtenlerden mi aldınız emri..
  • MankurtMankurt10 sa önce
    He he, yok olacak terör, anlasildi. Sen camii ac...
  • Yunus16Yunus169 sa önce
    BAŞKANIM SENİ ÇOK SEVERİM. ÜLKEMİZDE İDAM CEZASI UYGULANMADIĞI SÜRECE TERÖR HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ.
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