Erdoğan: "(Teröristbaşı Öcalan'ın açıklaması) Yaptığı açıklamada, 'eğer siz beni destekliyorsanız, eğer benim arkamda olan bir partiyseniz, ben sizin ne oraya ne şuraya değil, siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız ve burada bunların herhangi birinden yan

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