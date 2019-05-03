Erdoğan 'terör seviciler' demişti! Teröre destekten yargılanan Tabipler Birliği’ne AB’den destek geldi

İsmail Uğur / yeniakit.com.tr Ankara

Türkiye’nin YPG’li teröristlerden temizlemek Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin “Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.” diyerek bildiri yayınlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına AB’li yandaşlarından destek geldi.

Destekçilerine bak ne olduğunu anla

Türk Silahlı Kuvvetlerinin geçen yıl yaptığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında “Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” şeklinde HDP ağzıyla yaptıkları bildiri nedeniyle yargılanan TTB’nin 11 yöneticisine, başta HDP milletvekilleri olmak üzere AB’li Türkiye karşıtlarından da destek geldi.

Erdoğan "hainlik" demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TTB’nin Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yayınladığı bildiri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun yedinci günü. 343 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar tespit edilenler. Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık. Bunlardan bugüne kadar içeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler. Kandil'e kadar gidip, ondan sonra yazdıkları kitaplarla kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların teröristlerin karşısında dikildiklerini duymadık. PYD, YPG, DEAŞ, PKK, bütün bu terör örgütlerinin yapmış olduğu taciz hareketlerine karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı hazmedemeyen bu sözde kişiler veya dernek kusura bakmasınlar. Attığımız adım kararlı bir adımdır. Bu beyefendiler, bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar. Bu ülkenin dertleri ile dertlenmediler.”

Avrupalı terör seviciler desteğe geldi

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller, 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin "Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı bildirisi nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla yargılandıkları davanın 3 Mayıs 2019 Cuma günü Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek karar duruşması öncesinde “terör sevici” TTB’ye destek vermek için Türkiye’ye geldi. CPME ve Dünya Tabipler Birliği (WMA) adına geldiğini açıklayan Dr. Jacques de Haller, “Sizin duruşunuz, bütün dünyaya tıp etiğinin biz hekimler için herşeyin üzerinde olduğunu gösterdiği, ilkelerimize gerçek bağlılığı en güçlü şekilde hatırlattığı, mesleki özerkliğin, bağımsızlığın ve özgür şekilde konuşabilmenin bizim için her zaman bütün enerjimizle savunacağımız bir öncelik olduğunu gösteren onurlu bir duruştur. Siz doğru olanı yaptınız ve umarım ki bu yarın tasdik edilecektir. Tıp mesleğine yönelik hayranlık duyulacak derecedeki bu özveriniz dolayısıyla teşekkür ediyoruz, bu zor zamanlarınızda sizinleyiz, yalnız değilsiniz!” diyerek destek mesajı verdi.

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