Erdoğan: "Terör gibi bir meselede dahi 'iyi terörist-kötü terörist' ayrımına gitmekten çekinmediler. Suriyeli, Afganlı, Iraklı mültecilerden esirgedikleri şefkat ve merhameti, FETÖ'cü alçaklara, YPG'li katillere göstermekten hicap duymadılar."

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