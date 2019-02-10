Lümpen ne demek? Lümpen nedir? Lümpen TDK... Erdoğan'ın söylediği lümpen ne anlama gelir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKM'nin temel atma töreninde, Türkiye'deki sözde elit tabakadan bahsederken, "40 yılı aşkın siyasi hayatımız boyunca özde elit, sözde lümpenlerin hedefi olduk." ifadesini kullandı. Erdoğan'ın sözlerinin ardından arama motorunda, "Lümpen nedir?", "Lümpen ne anlama gelir?" soruları aratılmaya başladı. Peki lümpen nedir, ne anlama gelir?10 Şubat 2019 Pazar 14:22
Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri damga vurdu. Türkiye'deki istemezük zihniyetini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Ülkemiz cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman hamle yapmaya çalışsa karşısında bu zihniyeti bulmuştur. Hemen her alanda yaptığı hamleler dışarıda hasımlarımız, içeride de belli kesimler tarafından engellenmiştir. 40 yılı aşkın siyasi hayatımız boyunca özde elit, sözde lümpenlerin hedefi olduk. 3. Köprü'de aynısını yaşamadık mı? 'İstemezük' dediler, Marmaray'ı, Avrasya'yı öyle yaptık. Bunların dünyadan bir haberi yok, hizmet etme gibi bir dertleri de yok."
Lümpen aratılmaya başlandı
Erdoğan'ın sözlerini dinleyenler, lümpen kelimesinin anlamına bakmak için arama motoruna akın etti.
Lümpen ne demek?
TDK'ya göre lümpen, "ayaktakımı" ve "sınıfsız" manalarına gelmektedir. "Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler" anlamında kullanılan lümpen, aynı zamanda, "Toplum içinde belli bir sınıfa girmeyen" manasında da kullanılmaktadır.
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