Lümpen ne demek? Lümpen nedir? Lümpen TDK... Erdoğan'ın söylediği lümpen ne anlama gelir?

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) temel atma törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri damga vurdu. Türkiye'deki istemezük zihniyetini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemiz cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman hamle yapmaya çalışsa karşısında bu zihniyeti bulmuştur. Hemen her alanda yaptığı hamleler dışarıda hasımlarımız, içeride de belli kesimler tarafından engellenmiştir. 40 yılı aşkın siyasi hayatımız boyunca özde elit, sözde lümpenlerin hedefi olduk. 3. Köprü'de aynısını yaşamadık mı? 'İstemezük' dediler, Marmaray'ı, Avrasya'yı öyle yaptık. Bunların dünyadan bir haberi yok, hizmet etme gibi bir dertleri de yok."

Lümpen aratılmaya başlandı

Erdoğan'ın sözlerini dinleyenler, lümpen kelimesinin anlamına bakmak için arama motoruna akın etti.

Lümpen ne demek?

TDK'ya göre lümpen, "ayaktakımı" ve "sınıfsız" manalarına gelmektedir. "Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler" anlamında kullanılan lümpen, aynı zamanda, "Toplum içinde belli bir sınıfa girmeyen" manasında da kullanılmaktadır.