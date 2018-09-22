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Başkan Erdoğan, 'TEKNOFEST'i ziyaret ediyor

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te 3.gün etkinlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na pilot kıyafeti giyip F-16'ların eşliğinde geldi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 13:17

T3 Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST 3 gün etkinlikleriyle devam ediyor.

PİLOT KIYAFETİ GİYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST festivalinin gerçekleştirildiği İstanbul Yeni Havalimanı'na pilot kıyafeti giyip F-16'lar eşliğinde geldi.

SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece resmi sosyal meyda hesabı üzerinden "Yarın 'Milli Teknoloji Hamlesi' heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de TEKNOFEST'te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 13:17
  1. İstanbul
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. 3. havalimanı
  4. TEKNOFEST

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