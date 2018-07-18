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AK Parti'de yerel seçimlere hazırlık! Erdoğan tek tuşla hepsini görebilecek

AK Parti 31 Mart yerel seçimi için startı verdi. Buna göre aday tespitinde içerdiği veriler nedeniyle önemli rol oynayacak veri havuzu oluşturacak. Başkan Erdoğan ise, AK Parti adaylarını belirleme sürecinde tek tuşla tüm sorularının cevaplarını görecek.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:28
AK Parti'de yerel seçimlere hazırlık! Erdoğan tek tuşla hepsini görebilecek

2019 yerel seçiminin startını veren AK Parti, saha araştırması başlattı. Aday tespiti öncesi yerel yönetimlerin performansını halka soran AK Parti, belediye başkanlarının icraatlarını da anketlerle ölçüyor. Böylece başkan-hemşerileri arasındaki iletişimin düzeyi ve beklentisi tespit ediliyor.

RAPOR İSTENİYOR

Bunun yanı sıra halka “Hangi hizmetlerden memnunsunuz, hangilerinden memnun değilsiniz” soruları yöneltiliyor. Ayrıca 2014’te yapılan yerel seçim öncesi verilen sözlerin ne kadarının hayata geçirildiğine yönelikte de çalışma yapılıyor. Yine belediye başkanlarının performanslarına ilişkin parti teşkilatlarından da raporlar isteniyor.

Belediye başkanlarına yönelik olarak en önemli değerlendirme ise belediye başkanlarını halkın gönlüne ne kadar hitap ettiği yönünde olacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan “gönül belediyeciliği seferberliğine” belediye başkanlarının katkıları ölçülecek.

DİĞER BELEDİYELER DE ARAŞTIRILIYOR

AK Parti önceden kazanıp son seçimde kaybettiği belediyeler başta olmak üzere tüm belediyeler de saha araştırmasına eklenecek. Bu çerçevede AK Partili olmayan belediyelerin halka sunmadığı hizmetler teker teker tespit edilecek.

BİLGİLER İÇİN ÖZEL HAVUZ

Ulaşılacak sonuçlar yerel seçimler öncesinde aday belirleme süreçlerinde yol gösterici olacak. AK Parti, söz konusu alandan derlediği bilgileri veri havuzunda toplayacak. Veri havuzunda, şimdiki belediye başkanına yönelik olumlu-olumsuz tepkiler, şehrin eksikleri, vatandaşın talepleri, vatandaşın istediği ancak gerçekleşmeyen talepler, diğer adaylara yönelik geçmiş dönemde aday olup olmadığı aday ise neden seçilmediği gibi bilgiler bulunacak. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, aday belirlerken tek tuşla tüm sorularının cevaplarını alacak. Milletle gönül bağı kuramayan, milletin ihtiyaçlarına cevap veremeyen ya da AK Parti’nin hizmet politikalarına ayak uyduramayan isimler listelerde tercih edilmeyecek.

(YENİ ŞAFAK)

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:28
  1. AK PARTİ
  2. Yerel seçimler
  3. aday

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