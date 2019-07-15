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Başkan Erdoğan Gazi Meclis'ten askeri törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel oturumunu izledikten sonra TBMM'den ayrıldı. Erdoğan'ı, Meclis'ten, TBMM Başkanı Mustafa Şentop askeri törenle uğurladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
Başkan Erdoğan Gazi Meclis'ten askeri törenle uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel oturumunu izledikten sonra Meclis'ten ayrıldı.

Erdoğan, özel oturumu izledikten sonra Şeref Holü'nde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ve çocukları ile bir süre sohbet etti. Sohbete, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Askeri törenle uğurlandı

Erdoğan'ı, Meclis'ten, TBMM Başkanı Mustafa Şentop askeri törenle uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile aynı makam aracıyla Meclis'ten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:54
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. TBMM Genel Kurulu
  3. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  4. Şeref Holü
  5. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi
  6. Astsubay Ömer Halisdemir
  7. Hatice Halisdemir
  8. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  9. TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  11. Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç

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