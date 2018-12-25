Erdoğan, TBMM Başkanı Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda, görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söyledi

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25 Aralık 2018 Salı 13:21
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 13:21
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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