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Erdoğan 'erken seçim' kararını açıkladı, vatandaş telefona sarıldı

24 Haziran'da erken seçim yapılacağının açıklanmasının ardından Haziran ayında tatil planı yapan çok sayıda vatandaş turizm firmalarını arayarak tatil planlarını iptal ettirmek ya da farklı bir tarihe kaydırmak istiyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:05
Erdoğan 'erken seçim' kararını açıkladı, vatandaş telefona sarıldı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrasında gündeme gelen erken seçimle ilgili tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün açıkladı. Erdoğan seçimlerin önümüzdeki Haziran ayının 24'ünde yapılacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamaları ile erkenden tatil planını yapan çok sayıda vatandaş da harekete geçti.

ÇAĞRI MERKEZLERİNDE SEÇİM MESAİSİ

Turizm firmalarının çağrı merkezlerin telefonları Haziran ayı için yapılan rezervasyonların iptali ya da tarih değişikliği için çalmaya başladı.

İPTAL YA DA TARİH DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Konu ile ilgili konuşan sektör temsilcisi Alparslan Ünsal, yaşanan hareketlilikle ilgili, "Şu anda kadar tatilin bu tarihlere alan çok sayıda tatilci ya tatillerini iptal etmeye ya da bir başka tarihe kaydırmak istediklerini iletiyorlar. Çağrı merkezimiz bu konuda tatilcilerimizin her konuda düşüncesine saygı ile gereken işlemleri yapmakta. Süreci takip ediyoruz" dedi.

EN ÇOK BODRUM VE ANTALYA TERCİH EDİLİYOR

Alpaslan Ünsal, tatillerde en çok tercih edilen bölgelerden birinin uygun fiyat aralığı ve ürün çeşitliliği sebebiyle öncelikle Antalya ve sonrasında da nemsiz iklimi sebebiyle Bodrum olduğunu kaydetti.

MAYIS BAŞI HAREKETLİLİK BAŞLAR

Ege bölgesinin rezervasyonları genelde Nisan sonu Mayıs başı gibi hareketlenmeye başlayacağını söyleyen Ünsal "Antalya’ya büyük ilgi var" dedi.

Çocuklu ailelerin, çocuk yaşı avantajının olduğu tesisleri ve aile konsepti olan tesisleri daha çok tercih ettiğini ifade eden Ünsal, tatilcilerin kesin rezervasyonlarını en çok 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

OKULLARIN KAPANMASI BEKLENİYOR

Ünsal, "Çocuklu aileler genelde okullar kapandıktan sonra okulların açıldığı döneme kadar geliyorlar. Çocuk yaşı avantajının olduğu tesisler ve aile konsepti olan tesisler tercih sebebi oluyor. Kids Club veya Lunapark’ın bulunduğu tesislerde aile rezervasyonlarının daha fazla olduğunu gösteriyor. Tatil almak isteyen müşterileri çağrı merkezlerine taleplerini ve kesin satışlarını en çok 16.00-22.00 saatlerinde gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:05
  1. Antalya
  2. erken seçim
  3. çağrı merkezi
  4. tatil

YORUM YAZ

  • BekirBekir5 sa önce
    Erdogani sececek olanlar zaten tatil yapacak durumlari yok, tatilini erteleyenler de erdogani secmemek icindir.
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