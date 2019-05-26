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Yassıada'da 60 darbesinin izleri silindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 2015’te başlatılan ve Yassıada’nın ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’na dönüştürülmesi projesinde sona gelindi. Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın şehadetine sahne olan adanın restoresi büyük ölçüde tamamlandı.

26 Mayıs 2019 Pazar 07:41
Yassıada'da 60 darbesinin izleri silindi

27 Mayıs 1960 darbesi sonrası merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanıp idama mahkûm edildiği Yassıada’da darbenin izleri siliniyor. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın dramına sahne olan ada yeniden restore edildi. Bundan sonra ‘demokrasi adası’ olarak anılacak adada darbenin mağdurlarının anıları yaşatılacak. 24 saat ziyaretçilere açık olarak tasarlanan adada yaşanan dram gözler önüne serilecek.

Erdoğan ziyaret edecek

Çalışmalar kapsamında 27 Mayıs Tarih Platosu, Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi ile Adnan Menderes Kongre Merkezi’nin yapımında sona gelindi. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın yargılandığı Yassıada duruşmalarının yapıldığı salonda da çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbenin 59. yılında adaya giderek çalışmaları yerinde izlemesi ve tesislerin tamamlanan bölümlerini hizmete açması bekleniyor.

Geçmişi yansıtıyor

Ada, tarihsel sürecin izlerini ziyaretçilere aktaracak şekilde dizayn edildi. Müzenin içinde barındırdığı tarihi objelerle geçmişi, mimarisindeki modern ve geometrik formlarıyla da geleceği yansıtacak şekilde kurgulanmasına önem verildi. Ziyaretçilerin 27 Mayıs darbesi sonrası adada yaşanan yargılamaları gerçek mekanlarında gezerek hissetmeleri sağlanacak. Binada balmumu heykeller ve dönemin objeleriyle canlandırmalar da yapılacak.

Belgeler sergilenecek

Müzecilikte yeni bir dönem olarak tabir edilen Demokrasi ve İnsan Hakları Müzesi’de Menderes’in doğumundan itibaren, çocukluğu, yaşadığı başarıları, kazandığı zaferler ve çektiği zorluklar izletilecek. Adnan Menderes Kongre Merkezi’nde yer alan 500 kişilik konferans salonunda o döneme ait belge, doküman ve eşyalardan oluşan seçkin bir koleksiyon sergilenecek. Ayrıca Menderes’in o dönem kaldığı bina da aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Ağaçlar korundu

Proje kapsamında tarihi yapıların hepsinin korunduğu, ancak yüksek yapıların yıkıldığı belirtildi. Aynı zamanda şatoların da olduğu adada, belli oranda büyük ve nitelikli ağaçların korunduğu kaydedildi. Adaya ayrıca 24 metre yüksekliğinde demokrasi feneri de inşa edildi. Bu fenerin adaların ve demokrasinin simgesi haline gelmesi planlanıyor.

24 saat ziyarete açık

24 saat ziyarete açık olarak tasarlanan adaya gidenler 27 Mayıs’ta yaşananları birebir görme imkanı bulunacak. Adada yer alacak 125 odalı otelin ise bir eğlence oteli olmadığı, adayı ziyarete gidecek dünya liderleri ve adada kalmayı tercih edecekler için düşünüldüğü vurgulandı. Ayrıca büyük çaplı organizasyonların da bu otelde yapılması öngörülüyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 07:41
  1. 27 Mayıs 1960 darbesi
  2. Adnan Menderes
  3. Yassıada

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