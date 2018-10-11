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Erdoğan talimatı vermişti... Caddenin ismi değişiyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Amerikalı Müslüman insan hakları savunucusu Malcolm X’in adını, Çukurambar Mahallesi’nde yapımı devam eden ABD yeni büyükelçilik binasının bulunduğu 1478. Cadde’ye verecek.

11 Ekim 2018 Perşembe 16:57
Erdoğan talimatı vermişti... Caddenin ismi değişiyor!

Ünlü Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X’in adı Ankara Çukurambar Mahallesi’nde yapımı devam eden Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yeni büyükelçilik binasının bulunduğu 1478. Cadde’ye verilecek. 

Talimat Erdoğan'dan geldi 

Hürriyet'in haberine göre değişiklik kararı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınacak.  İsim değişikliğine ilişkin talimatın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldiği öğrenildi. 

Kızları da açılışa gelecek 

Eşi Emine Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malcolm X’in kızları Qabilah ve İlyasah Şahbaz’la görüşmüştü. İlyasah görüşmeye ilişkin “Kendisi beni Türkiye’ye davet etti. Sayın Erdoğan, Ankara’da bir sokağa babamın adını vermeyi planladığını söyledi ve bizi sokağın açılışına davet etti. Muhtemelen bu, bu sene içerisinde gerçekleşecek” ifadelerini kullanmıştı.

Değişiklik Meclis'te 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Çukurambar Mahallesi’ndeki 1478. Cadde’nin adı Malcolm X Caddesi olarak değiştiriliyor. Caddede aynı zamanda inşaatı devam eden ABD yeni büyükelçilik binası bulunuyor. Büyükelçilik yeni binasına taşındığında bu adresi kullanacak. İsim değişikliğine ilişkin karar Büyükşehir Belediye Meclisi’nden İsimlendirme Komisyonu’na gönderildi. Karar Meclis’te kabul edildikten sonra caddenin adı Malcolm X olarak değişecek ve yeni isim tabelaları takılacak.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 16:57
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