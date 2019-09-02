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Ayder'de salıncaklar kaldırıldı, görüntü kirliliği son buldu

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Rize'nin Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından kaldırıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
Ayder'de salıncaklar kaldırıldı, görüntü kirliliği son buldu

Rize Valiliği tarafından, kaçak yapılan salıncak ve zipline'lerin kaldırılması için 56 kişiye tebligat gönderildi.

Yaylada yan yana kurulan ve ücretli olarak sallanmaya izin verilen salıncaklar, turistlerin ilgi odağı olsa da kötü bir görüntüye sebep oluyordu.

Bazı vatandaşlar salıncakları kendileri kaldırdı.

Bazıları söktü, bazıları zincirledi

Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından bugün kaldırılmaya başlandı. Bölgede, tebligatların ardından 6 kişi kendi imkanlarıyla salıncaklarını kaldırırken, bazı salıncak sahipleri de talebe dikkat çekmek için salıncaklarını zincirleyerek kullanıma kapattı. Bölgeyi ziyarete gelen özellikle yabancı turistler, zincirlenerek kullanıma kapatılan salıncaklara binerek fotoğraf ve selfie çekti.

"Talep göz ardı edilmemeli"

Bölgeye salıncağı ilk kurduğun söyleyen Ayşe Şahin, turistlerin salıncaklara yoğun talep gösterdiğini ve bu talebin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Şahin, "Bu salıncakları ilk biz kurduk. Bize gönderilen tebligatta bir süre yazmıyordu. Sadece kaldırın deniliyor. Burada mağduruz. Burası bizim tabulu arazimiz. Burada turizm işletmeciliğine başladık. Talep üzerine salıncakları kurduk. Turistlerden gelen talep üzerine salıncak işi bölgede büyüdü. Sonuçta bu salıncaklara yoğun talep var. Biz görüntü kirliğinin tabii ki önlenmesini isteriz ama bu talep de göz ardı edilemez. Bizim isteğimiz bize uygun alan tahsis edilmesi ve buraya bu salıncakları kurmamız. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine kenti bırakıp buraya döndük. Burada 30 yıllık tabulu arazilerimizi kullanmaya başlayıp, turizme kazandırdık. Farklı bir alternatif getirdik." dedi.

"Eksisi kadar artısı da oldu"

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı da Ayder'in, Türkiye'nin en önemli turizm değerlerinden bir tanesi olduğunu, salıncakların bölgeye eksisi olduğu kadar katkısının da olduğunu dile getirdi. Sarı, "Salıncakların olduğu yer vatandaşın tabulu arazisi. Yıllarca boştu. Şimdilerde bu alan kullanılmaya başlandı. Arz-talep doğrultusunda bu salıncakları vatandaşlar, tapulu arazilerine koydular. Bunun neticesinde bir görüntü kirliliği oluştu. Sonuçta buraya gelenler o düzlüğü görmeye geliyor. Buranın kaldırılması istendi. Şu anda ekiplerin bir müdahalesi olmadan bu salıncaklar kaldırılıyor. Kaldırmayanlar da kaldıracaktır. Salıncakların buraya eksisi olduğu kadar bir artısı ve katkısı da olmuştur. Sosyal medyada ön plana çıktı, insanlar merak edip geliyor. Kentsel dönüşümle burada güzel bir çalışma yapılacaktır. Süreci takip ediyoruz, yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:18
  1. ayder yaylası
  2. Rize
  3. salıncak

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