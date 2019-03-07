Erdoğan talimatı vermişti! 18 genç listede yer aldı

AK Parti’nin belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde gençlerin oranı bir önceki seçime oranla 3,5 kat, kadınların ise iki kat arttığı görüldü. AK Parti listelerindeki belediye meclis üyeliklerinde kadın aday oranı önceki yerel seçime göre iki katına çıktı.

Kadınlar ve gençler listede yer aldı

Türkiye genelinde meclis üyeliği asil aday listelerinde toplamda 2 bin 161, yedek aday listelerinde ise 2 bin 551 kişi olmak üzere toplam 4 bin 712 kadın listelerde yer aldı. 2 bin 161 kadın arasında seçilebilir yerlerden listeye konulanların sayısının binin üzerinde olduğu öğrenildi. Aday gösterilen gençlerin büyük çoğunluğu ise belediye meclisi listelerinde kendilerine yer buldu. Listelerde 18-30 yaş aralığında 2 bin 396 genç aday olurken; 18 yaşında 18 belediye meclis üyesi de listelere seçilebilir yerlerden girdi. AK Parti’nin en genç adayı Bursa Harmancık Belediye Meclisine aday gösterilen 2000 doğumlu Abdullah Aslan olduğu öğrenildi. Öte yandan Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 8 Mart’ta Şanlıurfa’da kadınlarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mart Cumartesi günü de Diyarbakır’da gençlerle bir araya gelecek. Erdoğan toplantıda gençlere yönelik önemli mesajlar verecek.