0553 313 94 23

Erdoğan talimatı vermişti! 18 genç listede yer aldı

AK Parti’de aday belirleme çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara "Listelerde her dört adaydan biri kadın ve genç olacak" talimatı vermişti. Seçim kurulları tarafından açıklanan kesin aday listeleri bu talimatın harfiyen uygulandığını gösterdi.

07 Mart 2019 Perşembe 10:43
Erdoğan talimatı vermişti! 18 genç listede yer aldı

AK Parti’nin belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde gençlerin oranı bir önceki seçime oranla 3,5 kat, kadınların ise iki kat arttığı görüldü. AK Parti listelerindeki belediye meclis üyeliklerinde kadın aday oranı önceki yerel seçime göre iki katına çıktı.

Kadınlar ve gençler listede yer aldı

Türkiye genelinde meclis üyeliği asil aday listelerinde toplamda 2 bin 161, yedek aday listelerinde ise 2 bin 551 kişi olmak üzere toplam 4 bin 712 kadın listelerde yer aldı. 2 bin 161 kadın arasında seçilebilir yerlerden listeye konulanların sayısının binin üzerinde olduğu öğrenildi. Aday gösterilen gençlerin büyük çoğunluğu ise belediye meclisi listelerinde kendilerine yer buldu. Listelerde 18-30 yaş aralığında 2 bin 396 genç aday olurken; 18 yaşında 18 belediye meclis üyesi de listelere seçilebilir yerlerden girdi. AK Parti’nin en genç adayı Bursa Harmancık Belediye Meclisine aday gösterilen 2000 doğumlu Abdullah Aslan olduğu öğrenildi. Öte yandan Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 8 Mart’ta Şanlıurfa’da kadınlarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mart Cumartesi günü de Diyarbakır’da gençlerle bir araya gelecek. Erdoğan toplantıda gençlere yönelik önemli mesajlar verecek.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:43
  1. Şanlıurfa
  2. Diyarbakır
  3. Bursa
  4. AK PARTİ
  5. Erdoğan
  6. liste

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
    1. Sivas’ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
    2. Adana’da rüzgar ağaçları, direkleri..
    3. Beşiktaş'tan Mehmet Özdilek bombası!
    4. Üzerine televizyon düşen 4 yaşındaki..
    5. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç..
    6. Elazığ’da tefeci operasyonu: 12..
    7. Milletvekili Esin Kara, Cumhur..
    8. SAÜ’de karma sergi sanatseverlere..
    9. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı..
    10. Adıyaman Belediyespor, 1955 Batman..
    11. 2.5 milyon ilave istihdam için iş..
    12. Tatvan’da tarım ve hayvancılığın..
    13. Çiftçi’den Regaip Kandili mesajı
    14. Oğlunun öldüğü caddeye bakamıyor,..
    15. Elektrik akımına kapılan bir kişi..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    17. Cinayetlerin sebebi "miras anlaşmazlığı"
    18. Ukrayna’da sınırı gizlice geçmek..
    19. Renault ve Dacia’dan mart kampanyası
    20. İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su..
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Osman Kavala'nın telefonundan çıkan sözde harita...
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Dolar neden yükseldi? İşte nedeni
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak
    Resmen açıklandı! 2023'te tüm illerde uygulanacak