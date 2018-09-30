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Erdoğan talimatı verdi... Menderes Atilla'ya zırhlı makam aracı gönderildi

Terör örgütünün suikast girişimlerinden 4 kez kurtulan Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla,Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kendisine zırhlı makam aracı gönderildiğini söyledi.

30 Eylül 2018 Pazar 09:16
Erdoğan talimatı verdi... Menderes Atilla'ya zırhlı makam aracı gönderildi

Terör örgütü PKK/PYD'nin suikast girişimlerinden 4 kez kıl payı kurtulan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından zırhlı makam aracı gönderildi. 

Milliyet yazarı Talat Atilla,  Başkan Menderes Atilla’ya kendisinin ve Türkiye’nin güvenliğini sordu. “İçişleri Bakanımız Soylu’nun belediyelere kayyum atamalarından sonra bölgemizin kaynakları terör örgütüne değil, vatandaşımıza gidiyor" diyen Menderes Atilla şöyle devam etti: 

Zırhlı makam aracı verildi

Bölge halkının yüzü artık gülüyor. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bana zırhlı makam arabası tahsis edilirken, koruma sayım artırıldı.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 09:16
  1. Şanlıurfa
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. menderes atilla

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