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Yeni dönem için ilk adım... Başkan Erdoğan talimatı verdi!

Başkan Erdoğan'ın onay vermesi halinde önümüzdeki süreçte birçok konuda yasa çıkarma yerine, kararname veya ikincil mevzuatla düzenleme yoluna gidilecek.

03 Şubat 2019 Pazar 09:00
Yeni dönem için ilk adım... Başkan Erdoğan talimatı verdi!

TBMM'de özellikle son yıllarda sıkça başvurulan "torba yasa" yöntemi ve ikincil mevzuatlarla yapılabilecek değişikliklerin bile kanun teklifi metinlerine taşınmasına gelen eleştiriler Cumhurbaşkanlığı’na masaya yatırıldı. Yasa metinlerinin kısa ve öz olması, ana çerçevenin yasalarda çizilmesi, alt detaylarının ise yönetmelik veya kararnamelerle düzenlenmesine yönelik bir çalışma yapıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın bir süre önce kurmayları ile yaptığı toplantıda TBMM'nin 'yasa üretme fabrikası' hâline dönüştürülmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi. AK Parti kurmayları da, Meclis'in her seferinde en küçük bir mevzuat değişikliği için uzun mesailer harcadığını, çoğu zaman ikincil mevzuat veya kararname konusu yapılabilecek düzenlemelerin bile yasa metni hâline getirildiğini hatırlattı.

AK Parti bünyesindeki bu tartışmalardan sonra, partinin hukukçu kurmayları ve Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Hukuk Politikaları Kurulu, bu konuda yeni bir sistemin işletilip işletilmeyeceğini masaya yatırdı. Yasama çalışmalarının daha etkin ve verimli hale getirilmesi kapsamında, özellikle yönetmelik veya başka idari kararlarla yapılması mümkün olan mevzuat değişikliklerin, her seferinde yasa teklifi olarak Meclis'e getirilmesinin önüne geçilecek adım atılacak.

Daha etkin kararname 

Yasa metinlerinin kısa ve öz olması, ana çerçevenin yasalarda çizilmesi, alt detaylarının ise yönetmelik veya kararnamelerle düzenlenmesi konusunda yapılacak çalışmaya Cumhurbaşkanı’nın onay vermesi durumunda, önümüzdeki süreçte birçok konuda yasa çıkarma yerine, kararname veya ikincil mevzuatla düzenleme yoluna gidilecek.

Yasaların gereğinden fazla ayrıntılı olduğu, bir yönetmelikte olması gereken unsurların da yasa metinlerine yazılması uzun süredir eleştiri konusu oluyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne uyum kapsamında yapılan mevzuat taraması sırasında da yasa metinlerinin anlaşılmaz, uzun ve kapsamının olması gerekenden daha ayrıntılı olduğu kanaatine varılmıştı.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 09:00
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