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Erdoğan talimatı verdi! Düzenlemeler hızla Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütünüyle yürürlüğe gireceği Kasım 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimin 24 Haziran 2018’e çekilmesine Meclis hazırlıksız yakalandı.Zorunlu düzenlemelerin Meclis’ten hızla geçirilmesi planlanıyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:45
Erdoğan talimatı verdi! Düzenlemeler hızla Meclis'ten geçecek

Yeni sisteme ilişkin uyum yasaları KHK ile düzenlenemeyeceği için Ak Parti ve MHP, zorunlu düzenlemeleri Meclis’ten hızla geçirmeyi tasarlıyor.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, çalışmalarına hız verilen Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ile tüm kanunların dilinin yeni sisteme uydurulmasını içeren teknik değişiklikleri içeren yaklaşık 15-20 maddelik uyum paketi, Ak Parti ve MHP ortak çalışmasının ardından süratle TBMM’ye sunulacak. Uyum paketinin yanı sıra TBMM İç Tüzük değişikliğinin de Meclis’ten geçirilmesi hedefleniyor.

Ak Parti, Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda geçtiğimiz ay ortasında Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ve teknik uyum paketiyle ilgili çalışmalarını, “öncelikli” gündem haline getirmiş, yaklaşık 30-40 maddelik bir taslak metin hazırlamıştı. Ak Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, 24 Haziran’da erken seçim kararının ardından bu paket gerekli en temel değişikliklerin yer alacağı şekilde 15-20 maddeye düşürülerek TBMM gündemine getirilecek.

Paketin, teknik uyumu içeren maddeleri, “torba madde” olarak dizayn edilecek. Yeni sisteme ilişkin uyum düzenlemeleriyle, “Başbakan” ve “ana muhalefet” kavramları tarih olacak. Yeni sistemde, “Başbakanlık” makamı olmayacağı için 200’ün üzerindeki yasadan “Başbakan” ifadesi yerine göre, “Cumhurbaşkanı” ya da “Cumhurbaşkanı yardımcısı” olarak değiştirilecek. Meclis’teki partiler sandalye sayılarına göre, “birinci parti, ikinci parti, üçüncü parti” olarak tanımlanacak. Kanunlardaki “hükümet” ifadesinin yerini de “yürütme” ifadesi alacak.

100 BİN İMZA

100 bin seçmenin imzası ile adaylık konusu da son dakikada bir karar değişikliği olmazsa, vatandaşın bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna bizzat giderek istediği adayla ilgili dilekçe vermesi şeklinde düzenlenecek. Buna göre, ilçe seçim kurullarında toplanan imzalar 100 bini bulduğunda, YSK o kişiye aday olmak isteyip istemediğini soracak. Aday gösterilmek istenilen kişinin onayının alınmasının ardından da adaylık işlemleri yapılacak.

İKAME İÇİN SÜRE

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1. tur oylamada bir adayın yüzde 50+1 oyu alamaması durumunda, oylamayı takip eden 2. pazar günü 2. tur oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oyu almış iki aday katılacak. İkinci tura katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde ise bu tur, boşalan adaylığın

YSK SIKIŞTIRILMIŞ TAKVİM HAZIRLAYACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), TBMM’nin erken seçim kararı almasının ardından 24 Haziran 2018’de yapılacak seçime ilişkin sıkıştırılmış seçim takvimini açıklayacak. İlan edilecek seçim takvimine göre seçime girecek partilerin belirlenmesi, adayların ilanı, seçmen kütüklerinin yenilenmesi, il ve ilçe seçim kurullarının belirlenmesi, oy pusulalarının bastırılması yapılacak. 24 Haziran 2018’de milletvekili genel seçimlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk oylamasında çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü yani 8 Temmuz 2018’de ikinci oylama yapılacak. 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 07:45
  1. meclis
  2. erken seçim
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • messanmessan10 sa önce
    Cumhurbaşkanı risk alacaktı erken seçim olmayacaktı yanlış yaptı güç odaklarının ölüm tehditlerine boyun eğmeyecektioyu dahada artardı devam edecekti
  • meftunmeftun11 sa önce
    Seçimler erkene alınıyorsa neden 5 yıl?ozaman 3 yıl olsun türkiyeye yazık değilmi.seçimlerin erkene alınması türkiye için zarardır.
  • BekirBekir11 sa önce
    Cok büyük bi felakete dogru yuvarlaniyoruz, allah sonumuzu hayir etsin.
  • şenerşener11 sa önce
    sona doğru
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