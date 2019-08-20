Erdoğan talimatı verdi! Eminönü esnafı için 100 bin TL...
Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına ilgili kuruluşumuz Kosgeb’in 'Acil Destek Programı' kapsamında 100.000₺’ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." açıklamasında bulundu.20 Ağustos 2019 Salı 14:55
Bakan Varank, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına ilgili kuruluşumuz Kosgeb’in 'Acil Destek Programı' kapsamında 100.000₺’ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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