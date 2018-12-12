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Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bundan sonra ithal edilmesin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu süreçte çok acil olmayan hiç bir ürünün hiçbir malzemenin yurt dışından ithal edilmemesi talimatını buradan tüm kurumlarımıza veriyorum. Bizi kimseye muhtaç etmeyin. Bu millet bunu yapar" ifadelerini kullandı.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:33
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bundan sonra ithal edilmesin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zorunlu ihtiyaçlar dışında ürün itahl edilememsi yönünde talimat verdi. Erdoğan konuşmasında, "Radardan uyduya siber güvenlikten nano mikro otonom çalışmaları gibi pek çok çalışmayı titizlikle sürdürüyoruz. Bunların ihracatını yapana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz gece gündüz sürekli çalışacağız. Bu süreçte çok acil olmayan hiç bir ürünün hiçbir malzemenin yurt dışından ithal edilmemesi talimatını buradan tüm kurumlarımıza veriyorum. Bizi kimseye muhtaç etmeyin. Bu millet bunu yapar" dedi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:33
  1. ithalat
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • mehmet önenmehmet önen50 dk önce
    Yerli mali kullanip sükretmesini ögrenecegiz.Lüksü simdi birakacagiz millet olarak zenginlesene kadar
  • uyan tcuyan tc52 dk önce
    soğan ithal edin fiatlar hiç düşmedi yani akp yi takan yok
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