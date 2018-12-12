Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bundan sonra ithal edilmesin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zorunlu ihtiyaçlar dışında ürün itahl edilememsi yönünde talimat verdi. Erdoğan konuşmasında, "Radardan uyduya siber güvenlikten nano mikro otonom çalışmaları gibi pek çok çalışmayı titizlikle sürdürüyoruz. Bunların ihracatını yapana kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz gece gündüz sürekli çalışacağız. Bu süreçte çok acil olmayan hiç bir ürünün hiçbir malzemenin yurt dışından ithal edilmemesi talimatını buradan tüm kurumlarımıza veriyorum. Bizi kimseye muhtaç etmeyin. Bu millet bunu yapar" dedi.