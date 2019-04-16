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Seçim 2019 Sayfası

AK Parti'den 'hayvan hakları' hamlesi! Sıfır tolerans

AK Parti’nin geçen haftaki MYK ve MKYK toplantılarında hayvan hakları da masaya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenleme için talimatı verdi. Taslak çalışmaya göre bütün hayvanlara çip takılacak. Hayvanlara işkence yapanlar veya kasten öldürenler TCK'da yapılacak değişiklikle cezalandırılacak.

16 Nisan 2019 Salı 07:16
AK Parti'den 'hayvan hakları' hamlesi! Sıfır tolerans

Geçen hafta içerisinde gerçekleştirilen MYK ve MKYK toplantılarında seçimlerin yanı sıra toplumun yakından takip ettiği yasa düzenlemeleri de masaya yatırıldı. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti hukukçularına hayvan hakları ve sporda şiddetin önlenmesi konusunda getirilecek düzenlemeler konusunda talimat verdi. AK Parti hukukçularının üzerinde çalıştığı hayvan hakları ile ilgili taslak çalışmada öne çıkan detaylar şöyle:

Her hayvana kimlik

*Bütün hayvanlara çip takılacak. Yani hayvanlar kimlikli olacak.

*Hayvanın kaç yaşında olduğu sağlık kontrolünden geçirilip geçirilmediği sahipli ise sahibin kim olduğu bilgileri bu çipte yer alacak.

*Çipler hayvanın deri altına yerleştirilecek.

İşkenceye af yok…

*Yeni düzenleme ile hayvanlara işkence yapanlar, bilerek isteyerek öldürenler cezasız kalmayacak.

*TCK’da yapılacak değişiklik ile bu suçu işleyenlere ceza verilecek.

Sokağa atana para cezası

*Petshoplardan alınan ancak daha sonra sokağa bırakılan hayvanlarla ilgili de düzenleme olacak.

*Hayvanı sokağa atanlara belli miktarda para cezası verilecek.

Barınağa standart

*Hayvan barınaklarına standart getirilecek.

Sporda şiddet düzenlemesinde ne var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporda şiddete karşı getirilecek önlemler konusunda da talimat verdi. Söz konusu çalışma sona yaklaşırken, değişikliklere düzenleme Meclis’e geldiğinde son şekli verilmiş olacak.

Yüz tanıma sistemi

Alınacak yeni önemler statlara yüz tanıma sistemi konulması ve stat içi ve çevresinde güvenlik kamerası sayısının artırılması bulunuyor.

Stat sorumlusu…

Stat ve çevresinde polis sayısının artırılması, özel güvenlik sayısının azaltılması, stat güvenliğinden tamamen Emniyet’in sorumlu olması da düzenlemede yer alıyor. Ayrıca kulüplerde bulunan ‘taraftardan sorumlu yönetici’ görevinin kaldırılarak ‘stat sorumlusu’ adı altında bir yapı oluşturulacak. Düzenlemede şunları yer alması bekleniyor:

*Cezalar katlamalı gidecek. Daha önce saha içi ve saha dışında suç işleyen kişi bir yıl ceza alıyordu. Bundan sonra suç işleyene ilkinde bir yıl, ikincisinde üç yıl, üçüncüsünde ise beş yıl ceza verilecek.

*Deplasman yolculuğu sırasında üzerinde suç aleti (bıçak vb.) bulunan taraftarlar da saha içinde suç işlemiş gibi bu ceza kapsamına dahil olacak.

Biletsiz taraftara ceza

*Biletsiz taraftarlar da ceza kapsamına alındı. Spor faaliyetinin yapılacağı salona biletsiz giren taraftarlara da cezalar uygulanacak.

Başkanlara sosyal medya önlemi

*Kulüp başkanı, yönetici, teknik adam veya sporcu sosyal medyada taraftarı ya da rakibi kışkırtıcı yazı paylaştığı takdirde disipline gidecek. Ayrıca televizyon programlarında yapılacak her türlü kışkırtıcı sözler de cezai sisteme bağlanacak.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 07:15
  1. Erdoğan
  2. mkyk
  3. Cumhurbaşkanı
  4. hayvan hakları

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  • Ege MakaraEge Makara1 sa önce
    Haksız, hukuksuz ve Adaletsizce yapılan işten çıkartmalar hakkında acil düzenleme yapılması Adaletin gereği olup kendi vatandaşını ağaç kabuğu yemeye mahkûm edenler İBB den makaracıya makam şoförü vererek ne yapmak istediğini ortaya koymuştur.

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