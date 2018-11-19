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Hayvanlara işkence edenlere para ve hapis cezası geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Hayvanlara işkence edenler yeni çıkacak yasayla 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

19 Kasım 2018 Pazartesi 08:47
Hayvanlara işkence edenlere para ve hapis cezası geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına hayvan haklarıyla ilgili çıkacak yasanın hazır olması talimatı verdi.

Seçimlerden önce bu yasanın çıkarılacağına dair söz verilmişti.

Hayvanlara zulüme büyük tepki var

Türkiye'de hayvanlara zulmeden insanlara toplum büyük tepki gösteriyor. Hayvanlara yapılan bu zulümlerin cezasız kalmaması için çıkacak yasanın taslağında sona gelindi

Çıkacak yasada 4 kritik madde var.

O maddeler şöyle:

Bütün hayvanlar çipli, yani kimlikli olacak. Çipte sahibinin adı, hayvanın yaşı, varsa sağlık kontrolleri yer alacak.

Hayvanlara işkence yapanlara 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Hayvanını sokağa bırakana para cezası uygulanacak.

Hayvan barınaklarına standart getirilecek.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 08:47
  1. Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
  3. yasa

YORUM YAZ

  • halil45halil4515 dk önce
    yaziliyor yaziliyor anma yasa birtürlü cikmiyor 2 sene oldu.
  • cccccc25 dk önce
    Müslümanlara hakaret eden, Zülüm eden fiili ve sözlü saldırıda bulunanlara da ceza verilmeli. Ayrıca dine ve dini değerlere hakarette ceza kapsamına alınmalı.
  • Bugün Mevlid KandiliBugün Mevlid Kandili27 dk önce
    geç oldu ama ALLAH razı olsun , inşALLAH güzelce uygulanır
Bugünkü Akit

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