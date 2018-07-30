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Başkan Erdoğan talimat verdi: Oraya da Millet Bahçesi yapılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Ankara'nın incisi olarak bilinen Eymir Gölü’nün hemen yanındaki 700 dönümlük alana Millet Bahçesi yapılacak.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
Başkan Erdoğan talimat verdi: Oraya da Millet Bahçesi yapılacak!

Başkent Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Millet Bahçesi sevinci yaşanıyor. 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nin en dikkat çeken projelerinin başında Millet Bahçeleri yer alıyordu. Birçok şehirde eski statların yerine yapılacak olan bahçeler başkentte de Atatürk Kültür Merkezi'nin bulunduğu alana inşa edilecek. İçerisinde spor alanları, yeşil alanlar, tramvay ve göletlerin bulunacağı Millet Bahçesi'nden bir tanede Gölbaşı'na yapılmasına karar verildi.

700 DÖNÜM BÜYÜKLÜĞÜNDE

Eymir Gölü'nün hemen yanındaki alana yapılacak olan Millet Bahçesi'yle göle bağlantı kurulacak. Eymir Mahallesi'ndeki yaklaşık 700 dönümlük arazi üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi başkentlilerin yeni nefes alma noktasına dönüşecek. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ilçelerine Millet Bahçesi yapılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Başkan Fatih Duruay, geçtiğimiz gün Mogan Gölü'ndeki temizlik çalışmaları incelemesinin ardından Millet Bahçesi'nin yapılacağı alanı Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileriyle dolaştı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Gölbaşı Belediye Başkanı Duruay, " Gölbaşı Ankara'nın doğasıyla ön plana çıkan ilçelerinden biri… Mogan ve Eymir gibi Ankara'nın iki önemli su kaynağı Gölbaşı'nda bulunuyor. Mogan Gölü'nün temizlik çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İnşallah bu yıl içerisinde tertemiz bir göle kavuşacağız. Ankara'ya yapılacak olan Millet Bahçesi projelerinden biri de Gölbaşı'na yapılacak.

Eymir Gölü'nün hemen yanına yapılacak olan ve tamamlandığında ilçemize çok büyük değer katacak. Projenin ilçemize kazandırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

(Sabah)

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:01
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