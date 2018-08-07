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Başkan Erdoğan talimat verdi, MHP’liler harekete geçti!

Başkan Erdoğan'ın “altın ve dövizlerinizi bozdurun” çağrısının ardından AK Partililerden sonra MHP'liler de harekete geçti. MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü beraberinde bir heyetle kuyumcuya giderek altın bozdurdu.

07 Ağustos 2018 Salı 12:21
Başkan Erdoğan talimat verdi, MHP’liler harekete geçti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı altın ve döviz bozdurma çağrısının ardından MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve partililer 15 bin TL değerinde olan 15 çeyrek altın ve 54 gram altını bozdurdu.

Döviz kurunun son günlerde yükselmesinin ardından Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde altın ve döviz bozdurma çağrısı yapmıştı. Erdoğan'ın çağrısının ardından Aydın Ünlü ve beraberindeki heyet kuyumcuya giderek 15 çeyrek altın ve 54 gram altın bozdurdu.

BİZ EKONOMİK SAVAŞTA DEVLETİN YANINDAYIZ

Ünlü, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yastık altındaki altınları bozdurun çağrısıyla biz de MHP olarak biriktirdiğimiz altınları bozdurmaya geldik. Biz ekonomik savaşta da devletimizin yanındayız. Herkes Cumhurbaşkanının bu talimatını uygulamalı. Ekonomik savaşın verildiği bu günlerde herkes taşın altına elini koymalı” diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 12:21
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  2. recep tayyip erdoğan
  3. MHP

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