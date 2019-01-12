0553 313 94 23

Erdoğan talimat verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kenevir üretimi müjdesi, üretim izni bulunan 19 ildeki çiftçileri heyecanlandırdı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:43
Erdoğan talimat verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor

Türkiye'de üretimi 1933 yılında mevzuata bağlanan kenevir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 29 Eylül 2016'da yayınladığı Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik ile izne tabi kültür bitkisi statüsüne alındı. Yönetmelikle 18 olan il sayısı 19'a çıkarıldı.

Şanlıurfa ili çıkarılıp Bartın ve Karabük illeri eklenerek Amasya, Antalya, Burdur, Çorum, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 19 ilde bakanlığın izniyle kenevir üretilmesi kararlaştırıldı.

Üretim yapılacak illerdeki çiftçiler üretim yapılabilecek olmasını ve Türkiye ekonomisine katkısından dolayı haberi sevinçle karşıladılar.

4 milyar dolarlık pazar

Nüfus artışına ve birçok ülkede kullanımının serbest bırakılmasına paralel olarak kenevir pazarı hızlı bir büyüme trendi izliyor. Kenevir bitkisinden lif ile kağıt ve yakacak hammaddesi üretilirken, tohumu ise ilaç, yağ ve kuş yemi olarak kullanılıyor.

Grand View Research raporuna göre, 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar dolar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:43
  1. Karabük
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Yozgat
  5. Uşak
  6. Şanlıurfa
  7. Tokat
  8. Sinop
  9. Samsun
  10. Rize
  11. Ordu
  12. Malatya
  13. Kütahya
  14. Kayseri
  15. Kastamonu
  16. İzmir
  17. Çorum
  18. Burdur
  19. Antalya
  20. Amasya
  21. EKONOMİ Haberleri
  22. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pankreas ameliyatlarını 100 doktor canlı izledi
    1. Pankreas ameliyatlarını 100 doktor..
    2. Uludağ'da kar kalınlığı bir buçuk metre
    3. Enerjide kurulu güce yerli ve..
    4. Erdoğan talimat verdi! 19 ili uçuracak..
    5. Gündüz kuşakları ‘suç’a yol gösteriyor
    6. Paris'te korkunç patlama! Çok sayıda..
    7. Türk-İş'ten teşkilatına kan bağışı..
    8. Kan bağışı çağrısına vatandaşlardan..
    9. Cam kavanozları ormanda gömerken..
    10. İran'daki 242 Afgan tutuklu ülkesine..
    11. 'Müslüm' filminin yapımcısı hakkında..
    12. Kanseri yendi obeziteyi de yenmek..
    13. Elazığlı mühendis 30 yıldır maden..
    14. 1 milyonuncu "Peugeot SUV 2008" üretildi
    15. Çağla Büyükakçay yarı finalde elendi
    16. Yargıtay, bozuk para çalan çocuklara..
    17. İlk toplu konuttu, tek seçmenli..
    18. HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
    19. Bunların ipi kimin elinde
    20. 8 ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda..
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm
    Maduro yemin töreninde, böyle selamladı: Selamünaleyküm