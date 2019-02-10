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Erdoğan, Taksim Camii'ni inceledi

Başkan Erdoğan, AKM'nin temel atma töreninin ardından yapımına devam edilen Taksim Camii'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

10 Şubat 2019 Pazar 15:16
Erdoğan, Taksim Camii'ni inceledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camii'ne geçti.

İşçilere simit ve kestane ikram etti

İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul Sandık Başkanları Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu'na gitti.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 15:16
  1. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Taksim Camii
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. Taksim Meydanı
  5. Atatürk Kültür Merkezi
  6. Sinan Erdem Spor Salonu
  7. İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
  8. İstiklal Caddesi
  9. kestane
  10. simit

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