Erdoğan, Taksim Camii'ni inceledi
Başkan Erdoğan, AKM'nin temel atma töreninin ardından yapımına devam edilen Taksim Camii'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.10 Şubat 2019 Pazar 15:16
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii inşaatında incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camii'ne geçti.
İşçilere simit ve kestane ikram etti
İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul Sandık Başkanları Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu'na gitti.
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