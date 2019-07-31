Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu- Erdoğan, görüşmede ayrıca, ağabeyi Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, ağabeyi Bender bin Abdülaziz’in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti, merhuma Allah'tan rahmet temennisinde bulundu. İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

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