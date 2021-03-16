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Dünya

Erdoğan, Suudi Arabistan ile Mısır'a böyle tepki gösterdi: Hem bizden SİHA istiyor, hem de...

Erdoğan, Mısır'la 8 yıl sonra ilk diplomatik temasın ardından "Mısır halkı bizimle ters düşmez" açıklamasında bulunurken, Doğu Akdeniz'le ilgili ise "Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil." mesajını verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 21:21:00 -
Erdoğan, Suudi Arabistan ile Mısır'a böyle tepki gösterdi: Hem bizden SİHA istiyor, hem de...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı resmi ziyaret sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. 

Mısır ve Suudi Arabistan açıklaması

Erdoğan, ortak basın toplantısında Mısır ile Suudi Arabistan ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Mısır halkının bu noktada bizimle ters düşmesini ben düşünmüyorum. Mısır halkı bizimle ters düşmez. Atılan adımlar aslında bir geçici yanlışlığın tezahürü gibi geliyor bana.

"Kimin eli kimin cebinde, belli değil"

Yeni bir gelişme, Suudi Arabistan'ın da burada Yunanistan'la bir ortak tatbikat olayı söz konusu. Ama bir diğer taraftan da Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var.

Kimin eli kimin cebinde, belli değil. Ben bölgede Türkiye'siz bir sürecin bu sularda ısınmaya fırsat vermez. Türkiye orada karar verici konumundadır. Temennim odur ki ısınmadan ılıman bir şekilde bu süreci geçmiş olalım."

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