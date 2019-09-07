Erdoğan: "(Suriye'nin kuzeyi) 30 bin tırı aşkın bu bölgeye silah, mühimmat, araç-gereç ABD tarafından gönderildi. Kiminle savaşacaklar bunlar, tek ülke var Türkiye. Bunlara eyvallah eder miyiz, sessiz kalır mıyız?"

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