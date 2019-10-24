Neue Zürcher Zeitung böyle duyurdu: Erdoğan Suriye'de hedefine ulaştı

İsviçre'nin önemli gazetelerinden Neue Zürcher Zeitung, süreci "Erdoğan Suriye'de en önemli hedefine ulaştı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan mutabakatlarla terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin devlet oluşumunun engellendiği, Türk kamuoyunun süreçten memnun olduğu ve Adana Mutabakatı'nın da canlandırıldığının altı çizildi.

"PKK/PYD/YPG'nin sınır bölgesinden nihayetinde çekilmesi Türkiye için her anlamda en önemli hedef olmuştur" denilen haberde, "Söz konusu hedefe ulaşılmasıyla bölgede PKK/YPG/PYD'nin fiili bir devlet oluşumu da engellenmiş oldu. Türk kamuoyunda da ulaşılan hedefler noktasında bir memnuniyet söz konusu. Bölgede ise yine Adana Mutabakatı canlandırılıyor" ifadelerine yer verildi.