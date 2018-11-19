AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! Erdoğan strateji ekibini toplayacak

Genel başkan yardımcıları tarafından düzenlenecek toplantılara il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları, AK Partili belediye ve il genel meclisi başkanları katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında oluşturulan strateji ekibi ile toplantı yapması bekleniyor.

Erdoğan ilk kez başkanlık edecek

Toplantıda, seçim kampanya sürecinde gelinen nokta başta olmak üzere, manifesto ve miting programlarının ele alınacağı belirtiliyor. Strateji ekibi rutin olarak her çarşamba günü toplanıyor. Erdoğan’ın bu toplantıya ilk kez başkanlık edeceği kaydedildi.

(Hürriyet)