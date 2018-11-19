0553 313 94 23

AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! Erdoğan strateji ekibini toplayacak

AK Parti yönetimi, yerel seçim hazırlıkları kapsamında bu hafta teşkilat yöneticilerini gruplar halinde genel merkeze çağıracak.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:20
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! Erdoğan strateji ekibini toplayacak

Genel başkan yardımcıları tarafından düzenlenecek toplantılara il yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları, AK Partili belediye ve il genel meclisi başkanları katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un başkanlığında oluşturulan strateji ekibi ile toplantı yapması bekleniyor.

Erdoğan ilk kez başkanlık edecek

Toplantıda, seçim kampanya sürecinde gelinen nokta başta olmak üzere, manifesto ve miting programlarının ele alınacağı belirtiliyor. Strateji ekibi rutin olarak her çarşamba günü toplanıyor. Erdoğan’ın bu toplantıya ilk kez başkanlık edeceği kaydedildi. 

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:20
  1. Erdoğan
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlid Kandili duası ve namazı nedir? Mevlid Kandili ibadet ve zikirleri hangileri
    1. Mevlid Kandili duası ve namazı nedir?..
    2. Bedelli askerlikte celp ve sevk..
    3. “Ortadoğu ve Körfez turizminin..
    4. Lüks sitede haşema skandalı
    5. Adana'da 15 aylık bebeğini öldüren..
    6. Demirtaş Diyarbakır'dan aday olacak..
    7. Adalet Bakanlığından başsavcılıklara..
    8. Skrtel ve Neustadter sezon sonu..
    9. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    10. Kira sertifikalarına talep yağdı
    11. Sabri Ülker Vakfı, beslenme..
    12. Ege Denizi 4 büyüklüğünde deprem ile..
    13. Kılıçdaroğlu: Bana kırgın olan kalmadı
    14. Hazine arazilerinin kiralanmasında son..
    15. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın Mevlid..
    16. Katılım bankalarından 300 milyar..
    17. Mevlid Kandili için..
    18. Erdoğan strateji ekibini toplayacak!
    19. Taslak sunuldu! İşte fiyatları..
    20. "Daha önce yazmak istemedim" dedi,..
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    Resmen tehdit ettiler! Bedeli ağır olacak
    Resmen tehdit ettiler! Bedeli ağır olacak