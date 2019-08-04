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Erdoğan, sporcu Türker'i tebrik etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Oğuz Türker'i kutladı

04 Ağustos 2019 Pazar 16:25
Erdoğan, sporcu Türker'i tebrik etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan sporcu Oğuz Türker'i tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Oğuz Türker'e tebrik telgrafı gönderdi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:25
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