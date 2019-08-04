Erdoğan, sporcu Türker'i tebrik etti Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Oğuz Türker'i kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan sporcu Oğuz Türker'i tebrik etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcu Oğuz Türker'e tebrik telgrafı gönderdi.

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