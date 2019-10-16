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Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şahsıma, aileme ve 3-4 bakan arkadaşıma vize yasağı koydular" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 16:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal kararı böyle duyurdu: Şahsıma ve aileme vize yasağı koydular

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. Erdoğan, "Şahsıma, aileme ve 3-4 bakan arkadaşıma vize yasağı koydular" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'deki gelişmeler sebebiyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de diyoruz ki azdan az gider çoktan çok gider. Bizde açtığınız her yaranın çok daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim sakalımız çok daha gür şekilde yerine gelir ama sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz."

Şahsıma, aileme ve 3-4 bakan arkadaşıma vize yasağı koydular

"Bize ülkelerine girme yasağı koyan ülkeler var. Onların da iyi düşünmesi lazım. Düşünün şahsıma, aileme ve 3-4 bakan arkadaşıma vize yasağı koyuyorlar. Ya bu siyasetten zerre kadar nasibini almış kişilere bu yakışır mı. Siyaset duygusallık sanatı değildir, insan ve ülke yönetme sanatıdır. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz en büyük gücümüz milletimizin kendisidir. Allah'ın yardımı milletimizin desteği, dostlarımızın duası yanımızda olduğu müddetçe buradan da çıkacağımıza şüphe duymuyoruz. Biz burada NATO'nun 5. maddesini uygulanması ve Adana Mutabakatı sebebiyle bu harekâtı yürütüyoruz."

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:21
  1. Adana
  2. AK Parti
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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  • YasinYasin2 dk önce
    Sende gitmeOnlara yasak koy devletin başı değilmisin
  • tuncaytuncay5 dk önce
    dik dur eğilme Allah seninle. Allah Tuzaklarini kendi başlarına çevirsin inşaallah amin
  • misafirmisafir5 dk önce
    Vize yasağı kararı alanlar ebedi vize yasağı alıtlar.

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