Erdoğan: Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 kilometrelik kıyı boyunca sanat hattı oluşturacağız
Erdoğan: Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 kilometrelik kıyı boyunca sanat hattı oluşturacağız.
24 Mart 2019 Pazar 16:51
Erdoğan: Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 kilometrelik kıyı boyunca sanat hattı oluşturacağız.
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