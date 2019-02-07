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Erdoğan sinyali vermişti! Yüksek fiyatlara karşı harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sıklıkla eleştirdiği sebze ve meyve fiyatlarındaki fahiş fiyat artışına karşı harekete geçildi. Dolar kuru bahanesiyle yapılmaya çalışılan vurguna karşı tanzim satış modeli ile yerel yönetimler devreye alınacak.

07 Şubat 2019 Perşembe 08:24
Erdoğan sinyali vermişti! Yüksek fiyatlara karşı harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk işaretlerini verdiği uygulama en kısa sürede İstanbul ve Ankara’dan başlatılacak. İlk etapta mahallelere belediyelerin mobil manavları hizmet verecek.

Hortumcunun bahanesi yine hortum oldu

Antalya’da hortum felaketinin bazı ekili alan ve seralara verdiği hasarı bahane eden fırsatçılar en büyük hortumu gerçekleştirdi. Üreticiden ucuza kapatılan sebze ve meyvelerin fiyatı, daha pazara gelmeden 4-5 kat birden arttı. TUİK verilerine göre, Türkiye genelinde yaklaşık 700 bin dekar sera alanı mevcut. Son bir haftadaki afetler sebebiyle toplam 8 bin dekar sera alanı etkilendi. Türkiye genelinde etkilenen alanın, toplamın yüzde 1,14’nü oluşturduğuna dikkat çekildi.

Vurguncuya by-pass

Vatandaş, mahallelere konuşlanacak araçlardan sağlıklı ve ucuz ürünler satın alabilecek. Ticaret Bakanlığınca, Ankara, Adana, İstanbul, Mersin ve Antalya'daki hallere eş zamanlı denetim yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başta marketler, pazar yerleri ve toptancılar olmak üzere çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla saha denetimlerine hız verildi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 08:24
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. Adana
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. ekonomi
  8. fiyat
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