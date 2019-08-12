0553 313 94 23

Operasyon an meselesi! YPG'li teröristler tünel ve siper kazıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali vermesinin ardından Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçe kırsalında teröristler tünel ve siper kazmaya başladı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:29
Operasyon an meselesi! YPG'li teröristler tünel ve siper kazıyor

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik yapacağı olası askeri harekat öncesi, Resulayn ilçe kırsalında hazırlık yapan PKK/PYD´li teröristler, siper ve tünel kazmaya devam ediyor. Teröristlerin tünel ve siper inşaatlarında çalıştırmak için çevre kasabalardan Resulayn'a 150 işçi getirdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajında, "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. Yaklaşık iki hafta sonra idrak edeceğimiz Malazgirt Zaferinden Mercidabık Seferine, İstiklal Harbimizin zirvesi olan 30 Ağustos Zaferinden Kıbrıs çıkarmasına kadar pek çok dönüm noktasını bu ay içinde yaşadık. Son olarak Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurduğumuz darbe olan Fırat Kalkanı Harekâtını da, yine bir Ağustos günü başlattık. İnşallah bu Ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 07:29
  1. Fırat'ın doğusu
  2. YPG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan sinyali vermişti! Tutuştular...
    1. Erdoğan sinyali vermişti! Tutuştular...
    2. Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Yemen'..
    3. Jandarma sürücülerin bayramı kutlayıp..
    4. Emet’te trafik kazası: 3 yaralı
    5. 12.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    6. Arjantin'deki ön seçim sonuçları..
    7. Arjantin Devlet Başkanı Macri'den ön..
    8. Arjantin'deki ön seçimlerde..
    9. Küçük kız çocuğuna taciz ettiği iddia..
    10. Dışişleri Bakanlığı: “Aden şehrindeki..
    11. Küçükçekmece’de trafik kazası: 1 ölü
    12. Adana'da taciz iddiası
    13. Kırşehir’de kaza7 yaralı
    14. Madalya aldı! Trump'ı protesto etti
    15. Esed rejimine ağır darbe! Çok sayıda..
    16. İYİ Partili vekilin çarptığı yaya..
    17. İtalyan tenor Safina sokak hayvanları..
    18. İzmir'de otoyolda milletvekilinin..
    19. İçişleri: "Hakkari-Yüksekova ilçesi..
    20. Eryaman Stadı’nda iki günde iki final!..
    21. Suudi Arabistan ve BAE birbirine..
    22. Teröristlere darbe! Etkisiz hale..
    23. İYİ Partili Milletvekilinin otoyolda..
    24. Galatasaray İtalya'da dağıldı
    25. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    26. Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler:..
    27. Futbol: Hazırlık maçı
    28. Türk hayırseverlerden Senegal'de..
    29. ABD’de evde yangın: 5 çocuk hayatını..
    30. Hazırlık Maçı: Fiorentina: 4 -..
    Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie
    Unsuz ve glutensiz ekmek: Oopsie
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Dünyaca ünlü Türkolog: Onlar gibisi gelmedi!
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Bakan Kurum bayram kahvaltısını askerlerle yaptı
    Uzman isim uyardı: ABD Donanması ilk saatlerde o ülke tarafından imha edilecek
    Uzman isim uyardı: ABD Donanması ilk saatlerde o ülke tarafından imha edilecek
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...
    Türkiye'den operasyon açıklaması: Ya ABD ile ya da...

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Eskiden insanlar geleneklerine bağlıydı!
    Şehitliklerde dua ve hüzün
    Şehitliklerde dua ve hüzün