Erdoğan sinyali verdi! Dev askeri operasyon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kandil'e operasyon sinyali vererek "Yakında Afrin gibi diğer yerler gibi Kandil'i de başlarına yıkacağız" dedi.17 Nisan 2018 Salı 12:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP milletvekillerinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine değindi. Erdoğan" Bu ne aşktır,bu sevdanın gideceği yer Kandil'dir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e operasyon sinyali vererek "Yakında Afrin gibi diğer yerler gibi Kandil'ide başlarına yıkacağız" dedi.
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