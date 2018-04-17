Erdoğan sinyali verdi! Dev askeri operasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP milletvekillerinin Selahattin Demirtaş'ı ziyaretine değindi. Erdoğan" Bu ne aşktır,bu sevdanın gideceği yer Kandil'dir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'e operasyon sinyali vererek "Yakında Afrin gibi diğer yerler gibi Kandil'ide başlarına yıkacağız" dedi.