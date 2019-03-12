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Erdoğan: "Sınırlarımıza da bayrağımıza da ezanımıza da ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir"

12 Mart 2019 Salı 14:31
Erdoğan: "Sınırlarımıza da bayrağımıza da ezanımıza da ekonomimize de saldırsalar, millete diz çöktürtemeyecekler, bu nedenle 31 Mart beka seçimidir"

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:31
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