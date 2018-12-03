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Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti... Peki Simon Bolivar kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela'da Simon Bolivar Anıt Mezarı'nın ziyaret etmesinin ardından 'Simon Bolivar kimdir' sorusunun cevabı birçok vatandaş tarafından merak edilen ve sorgulanan isimlerin başında yer almaya başladı. Güney Amerikalı devrimci bir önder olan Simon Bolivar'ın ismi, Türkiye'nin başkenti Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir bulvara da verilmiştir. Peki, Simon Bolivar kimdir?

03 Aralık 2018 Pazartesi 21:16
Erdoğan, Simon Bolivar Anıt Mezarı'nı ziyaret etti... Peki Simon Bolivar kimdir?

Simon Bolivar, Güney Amerikalı devrimci önderdir. 1783 yılında aristokrat bir ailenin çocuğu olarak doğdu; ancak çocuk yaşta ailesini kaybetti. Ailesinden kalan mirasla devam ettiği askeri eğitimini İspanya'da tamamladı.

1810 yılında Venezuela'ya döndü ve sömürge yanlısı güçler ile Karakas'ta savaştı ve Venezuela'nın bağımsızlığını ilan etti. Sonra Birleşik Krallık'a gidip tarafsızlık sözü aldı, döndü ve Karakas'ı Napolyon'un kardeşi Joseph'in komutasındaki İspanyol ordusunun elinden aldı. İspanyollar tarafından yakalanıp Kolombiya'ya sürgün edildi. Burada 1814 yılında Kolombiya ordusunun başına geçip, başkent Bogota'yı ele geçirdi.

İmkansızlıklar nedeniyle Kolombiya'da ağır yenilgiler aldı ve Jamaika'ya gitmek zorunda kaldı. Haiti'de yeni güçler topladı ve Venezuela'ya tekrar saldırdı. Ciudad Bolivar şehrini ele geçirdi ve tek başına yönetmeye başladı.

Uzun yıllar boyunca bu bölgeden İspanyollara karşı mücadele etti ve 1821 yılında içinde Venezuela, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Peru'nun bulunduğu, o zamanlar Büyük Kolombiya olarak adlandırılan bölgeyi İspanyol sömürgesinden kurtardı ve ilk başkanı oldu.

Kurduğu bu bölgede Peru'nun kuzeyi, Bolivya olarak ayrıldı. Bolivya'nın anayasası bizzat kendisi tarafından yazılmasına ve yüzyılın en önemli siyasal belgelerinden biri olmasına rağmen hiç uygulanamadı. Generaller arasındaki kişisel çatışmalar iç savaşa dönüştü ve 1827 yılından itibaren Büyük Kolombiya bölünmeye başladı.

Hayalinin bölünüp yok olmasına dayanamadı. 17 Aralık 1830 tarihinde verem hastalığından öldü.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 21:16
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  • barkodcu burhanbarkodcu burhan6 dk önce
    bizim leblebiciden harbidaha cok basarisi varmis adamin...
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