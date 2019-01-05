0553 313 94 23

Erdoğan, sevgisini dile getiren gençle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir programı sırasında "Sen benim babamsın" diyerek sevgisini dile getiren Tutku Yalçın isimli genç kızla sohbet etti

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:20
Erdoğan, sevgisini dile getiren gençle sohbet etti

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir programında kendisine sevgisini dile getiren Tutku Yalçın isimli genç kızla bir süre sohbet etti.

AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nın düzenlendiği Halkapınar Spor Salonu'na girişinde Tutku Yalçın isimli genç kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek sempatik tavırlarıyla sevgisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tutku Yalçın ile sohbet görüntülerini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten Yalçın, "Senin için ölürüm. 3 gündür buradayım. Yerini, odanı hazırladık. Babama ölürüm ben, sen benim babamsın. Şimdi Manisa'da iki açılışın var ya oraya geleceğim." dedi.

Tutku Yalçın, polislerin özlük haklarıyla ilgili taleplerini de dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Sen söyledikten sonra tamam." karşılığını verdi.

Samimi diyalogların yaşandığı sohbet sırasında genç kızın sözleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve beraberindekileri güldürdü.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:20
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. İzmir aday tanıtım toplantısı
  3. tutku yalçın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boynuna plastik poşet takılan kaz kurtarıldı
    1. Boynuna plastik poşet takılan kaz..
    2. Adıyaman için yağış uyarısı
    3. Erdoğan'ın cevabına verdiği karşılık..
    4. 14 yaşındaki çocuk kazara annesini vurdu
    5. İnanılmaz olay! TIR çekicisini, 7..
    6. PepsiCo Türkiye'deki 6'ıncı..
    7. DGS sınavı ne zaman 2019 | ÖSYM DGS..
    8. İran yönetimi, ülke genelinde..
    9. İki Türk öğrenciyi öldüren zanlı..
    10. Hatayspor’da transfer
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bundan..
    12. Sarı yelekliler İngiltere'nin kalbini..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın bir..
    14. Kadir Topbaş'ın oğlundan flaş Twitter..
    15. Dev yatırım hamlesi! 160 milyon liraya..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatta geçen..
    17. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    18. Balıkesir'de dolu etkili oldu
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz,..
    20. Suriyeli muhalifler sivilleri vuran..
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    5 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi