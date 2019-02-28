Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall'i kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Macky Sall'i telefonla arayarak tebrik etti28 Şubat 2019 Perşembe 21:46
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'i yeniden göreve seçilmesinden ötürü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall'i telefonla aradı.
Erdoğan, Senegalli mevkidaşını yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.
YORUM YAZ