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Başkan Erdoğan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

26 Ağustos 2018 Pazar 14:36
Başkan Erdoğan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti

Beraberinde bakan ve komutanlarla Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesindeki dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğine sahip Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan ardından, Urartular'dan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, 210 dönümde kurulu ve içerisinde 8 bin 200 mezar taşı, yazılar, kabartmalar ile oymalar bulunan mezarlığı gezerek, şehitler için dua okudu.

 

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 14:36
  1. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ahlat

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