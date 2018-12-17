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Başkan Erdoğan Konya'da Selam Vakti Buluşmaları'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katılmak üzere gittiği Konya'da, 'Selam Vakti Buluşmaları' programına katıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:31
Başkan Erdoğan Konya'da Selam Vakti Buluşmaları'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanHz. Mevlana'nın  745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katılmak üzere Konya'ya gitti.

Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreni sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek buradaki tadilatları inceleyen Başkan Erdoğan, Hz. Mevlana'nın kabri başında dua etti.

Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selam Vakti Buluşmaları" ismindeki akşam yemeğine iştirak etti.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen yemek sonrasında, Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:31
  1. Konya
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hz. Mevlana

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