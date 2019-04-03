Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası Ekrem İmamoğlu hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bunlar topal ördek"

Dün akşam Miraç Kandili nedeniyle İstanbul Camlıca Camii'ne giden Erdoğan, vatandaşlarla kısa süre sohbet etti.

İsim vermeden kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan Erdoğan, "Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek" dedi.

Topal ördek

Topal ördek tabiri, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan ve Kongre çoğunluğunun farklı partilerden olması durumuna deniyor.