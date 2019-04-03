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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası Ekrem İmamoğlu hakkında ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YSK'nın kesin sonuçları açıklamaması rağmen kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek" ifadelerini kullandı.

03 Nisan 2019 Çarşamba 20:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bunlar topal ördek"

Dün akşam Miraç Kandili nedeniyle İstanbul Camlıca Camii'ne giden Erdoğan, vatandaşlarla kısa süre sohbet etti.

İsim vermeden kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu ile ilgili konuşan Erdoğan, "Şu anda hala her şey devam ediyor. Öyle de olsa, bunlar neye dönmüş biliyor musun, bunlar topal ördek" dedi.

Topal ördek

Topal ördek tabiri, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan ve Kongre çoğunluğunun farklı partilerden olması durumuna deniyor.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 20:48
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  • nazannazan6 dk önce
    O zırlayarak ben memurum bunun emrinde çalışmam diyen kadın var ya o ve onun gibi Ekrem başkanı hazmedemeyen İBB'de amir memur işçi kim varsa bu akşamdan tezi yok istifa etsinler.Bunlardan ne İstanbul'a,ne ülkeye ne devlete ne millete zerre hayır gelmez.Devletin memuru musun parti militanımı şu haline bak terbiyesiz.
  • O.uralO.ural15 dk önce
    Elbette topal ördek resmi olarak kazanmadılar farzıma kazandılar diyelim il genel meclisi üyesi ezici olarak cumhur ittifakının elindeyken25 tane ilçe belediyesi A.k.p. deyken elbette bunlar topal ördek.
  • Uslup onemliUslup onemli22 dk önce
    Kazanani tebrik etmek lazim muharrem ince kadar olamadiniz. Ilceleri alamayan belediye baskani topal ordekse buyuk sehirleri alamayan baskenti alamayan istanbulu alamayan devlet baskani nedir peki bu uslup yakisiyormu
  • NurNur22 dk önce
    Tc nin medarı iftağarı RTE istanbulu topal ördeklere teslim etmeyeceğiz Allahın izniyle

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