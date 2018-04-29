Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim anketlerinin sonucunu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, 24 Haziran erken seçimi için anket yaptırıp yaptırmadıkları ve anket sonuçlarıyla ilgili soru üzerine "Şu anda benim anketlere dayalı olarak neyi paylaşırız dersek, paylaşacağım tek şey var. Hamd olsun anketler cumhur ittifakının açık ara önde olduğunu gösteriyor. Ama rakamsal bir şeyi bizden beklerseniz rakamsal bir şey vermeyeceğim. Onu zaten sizler yayın grubu olarak da yapıyorsunuz. Sizler de bunu görüyorsunuz. Ama açık ara cumhur ittifakı çok olumlu gayet güzel bir yerde" dedi.