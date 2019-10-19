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'Reis' deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarıldı

Mayotteli bir katılımcı 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nde 'Reis' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boynuna sarıldı. Erdoğan abartılı sevgi gösterisi karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirve'de Afrika dostu bir lider olduğunu dile getiren Erdoğan, Avrupalı devletlerin Afrika ülkelerine uyguladığı zulümlere değindi. Erdoğan'ın sözleri dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Erdoğan, 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından salondan ayrılırken Mayotteli bir katılımcıyla arasında geçen diyalog gülümsetti.

Erdoğan'a 'reis' deyip sarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı esnasında Komor Adaları'nın bir parçası olan Mayotte'den gelen Younoussa Abaine isimli katılımcı Erdoğan'a 'Reis' diye seslenerek sarılmak istedi. Güvenlik bandını aşarak Cumhurbaşkanına sarılmayı başaran Abaine'ye Erdoğan'ın, "Maşallah, çok kuvvetlisin, biliyorum" diyerek karşılık vermesi katılımcıları gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Kayseri'deki programına gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

 

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:05
  1. Kayseri
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. 3. Afrika Müslüman Dini Liderler Zirvesi

YORUM YAZ

  • Bune yaBune ya10 dk önce
    Bu haber mi..bu insan eleştireydi oda haber olurmuydu
  • DENGIRNODENGIRNO14 dk önce
    BU REIS DEYIP BOYNUNA SARILMAK COK TERHLIKELI ANLAR BU ADAMIN ELINDE SILAHTA OLABILIRDI ALLAH KORUSUN DAHA KÖTÜSÜ OLABILIRDI GÖRÜNEN ODUR.KI REISIN ETRAFINDAKI KORMA GÖREVLISI KISILER COOK PASIF KALIYORLAR KORUMALARI YETERSIZ EGITILMISLER PLAJDA DEGILIZ GÜNESLENMEYE GIDELIM KORUMA DENILEN KILCIKLAR GÖBEK BÜYÜTECEGINIZE EGITIM YAPIN KORUMA DEMEK REISIN YANINDA SANDALYE GIBI DURMAK DEGILDIR .

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