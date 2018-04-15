Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sana mı soracağız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi salonun önündeki vatandaşlara hitap etti.

15 Nisan 2018 Pazar 16:56
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sana mı soracağız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversitenin ilk yıllarında yola çıkan milletimiz Çanakkale'de şehit olmadı mı? Çanakkale destanını yazmadı mı? Size tavsiye ediyorum, muhakkak ama muhakkak Çanakkale'yi görün. Ta Yeni Zelanda'dan Anzaklara ziyarete geliyorlar. Anzaklara hep şunu söylüyoruz, sizin ne işiniz vardı da geldiniz oradan buraya?" dedi.

Evvelsi gün Küçüksu Çayırı'na geldim diyen Erdoğan, "Orayı şöyle bir gezdik, orada eski günleri hatırladım. Benimle kuşak olanlar hatırlar. Orada mısır kazanları vardı. O mısır kazanlarını yeniden kaynatmaya var mıyız? Altına otoparkımızı yaparak orayı bir kasır haline getirelim. Sayın başkan onu da bu yaza yetiştirelim. Beykozlu oraya layık değil. Yapmamız lazım. Biz ta Kasımpaşa'dan pikniğe geliyorduk. Orada sahada vardı, maç yapardık. Arkamdaki Paşabahçe Stadı'nın dili olsa da konuşsa, ne günler geçirdik." diye konuştu.

MÜTEAHHİTLERE VERMEYİN

Beykoz'un imarı ile konuya değinen Erdoğan, "Sizlere tapular dağıttık. Her şeyi hukuk içinde halledeceğiz değil mi? Mahkemenin aleyhde karar verdiğini bizim düzeltmemiz mümkün mü? Belediyeden yazı gelmez, yargıdan gelir. Vermeyin müteahhitlere, İBB Başkanı'na talimatı veriyorum. Kiptaş eliyle bunu yapalım. Bir kısım müteahhitlere verince her türlü numarayı yaparlar. Bu dağıtılan tapularla ilgili talimatı veriyorum, belediye, İBB, Kiptaş eliyle bunu yapacağız. Kimsenin oyununa gelmeyin. Hele hele Bay Kemal'in oyununa hiç gelmeyin." dedi.

SANA MI SORACAĞIZ?

Bay Kemal CHP'si zihniyet değişiminden yana değil diyen Erdoğan, "Biz bu ülkeyi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. İMF'ye borcu sıfırladık. Merkez Bankası'nın rezervi 27.5 milyar dolardı şimdi, 120 milyar dolar. SİHA'larımız var, İHA'larımız var. Bay Kemal bunları tanıdın mı, bunları gördün mü? İş bilenin kılıç kuşananındır. Bize Afrin'in merkezine girmeyin dedi, sen kimsin? Nereye gireceğimizi, nerede bombaları patlatacağımızı sana mı soracağız? Sen adamlarını Esed'e yolla. Bay Kemal ÖSO için terörist diyordu. Onun teröristleri adalet yürüyüşünde beraberdi. ÖSO, bizim Mehmet'imiz ile orada mazlumlar, masumlar için mücadele verdi. Şu topluluğu görünce milletime olan inancım artıyor." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Nisan 2018 Pazar 16:56
  1. Çanakkale
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ÖSO

YORUM YAZ

  • nn18 sa önce
    SEYTANIK HIYANET KÜFÜR BOZGUNCU AĞZIİSLAM İNSAN DÜŞMANLIĞINA GÖRE KENDİ AHLAKINA GÖRE KENDİ KEND İİ BOZUK POLİTİKASINA GÖRDÜĞÜ DOĞRUDUR HAKKAHAKİKAT GÖREBERBAT
  • Yavuz 1517Yavuz 151722 sa önce
    Proje kemal, hızla kötü akıbetine doğru ilerliyor. proje kemal ile pensilvanya şeytanı aynı tencerenin kapağıdır. Bundan en küçük şüpheniz olmasın. proje kemal, TÜRKİYE'nin baas'çı esed'idir. Onun tek bir görevi vardır; o da TÜRKİYE'yi iç savaşa hazırlamak. Ülkeyi SÜNNİ ve diğerleri diye ayırmak. Sokakları tahrik etmesine rağmen chp tabanı bile tehlikeyi görüyor ve oyuna gelmiyor. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece sıkıntı yok. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. YERLİ VE MİLLİ UNSURLAR KAZANACAK. LİDERİMİZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'dır. NOKTA.
  • Seren Seren 22 sa önce
    Demekki cumhuriyet halk partisi doğru yoldaanlaşıldı...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ümraniye Mesire Alanı piknik sezonuna merhaba dedi
  1. Ümraniye Mesire Alanı piknik sezonuna..
  2. Erdoğan, Stoltenberg'i kabul etti
  3. Doğu ve Güneydoğu’ya yardım
  4. Ümraniyeye Müjde! Yüzme Havuzu ve Spor..
  5. Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
  6. Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda..
  7. Dortmund'da sakatlık şoku!
  8. Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda..
  9. Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Akıl..
  10. ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar..
  11. Yıldız oyuncu "Beşiktaş" maçı öncesi..
  12. Bağcılar’dan Bakırköy sahile 12..
  13. Roma dönemine ait 33 sikke ele geçirildi
  14. Polis: "Hasan Bey alkollü mü?"
  15. Donald Trump'ın Suriye'deki asıl planı..
  16. UEFA, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi..
  17. Bursaspor hazırlıklara başladı
  18. Ulan sahtekâr herif! Sen değil miydin..
  19. Timsah çalışmalara hemen başladı
  20. Borsa, haftanın ilk gününü nasıl kapadı?
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?