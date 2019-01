Erdoğan-Salih ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını inşallah bu yıl içerisinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile baş başa görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan, bir süre önce teşkil edilen yeni Irak hükümetinin bölge ve Irak halkı için hayırlı olmasını dileyerek, Irak ile ilişkileri her alanda geliştirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.



Başbakanlığı döneminde Irak'a üç ziyarette bulunduğunu anımsatan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını da ilk kez Irak’ta tesis ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Ekim 2009'da Bağdat'ı ziyaret ederek çeşitli alanlarda muhtelif anlaşmalar imzaladıklarını belirterek, "Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını inşallah bu yıl içerisinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye, her türlü katkıyı yapmaya hazır"

Irak'ın, terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği ve tüm dünyada takdirle karşılanan mücadeleden muzaffer çıktığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bedeli ağır olmuştur. Gerçekten tarihi ve medeniyeti birçok yerlerde yerle yeksan ettiler. Binlerce Iraklı kardeşimiz de bu esnada şehit oldu. Türkiye bu zorlu mücadelesinde Irak'a güçlü bir destek vermiştir. Bu vesileyle DEAŞ ile mücadele esnasında şehit düşen kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması, Irak siyasetimizin temelini oluşturur. Türkiye, Irak'ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabalara her türlü katkıyı yapmaya hazırdır. Bu, gerek altyapı gerek üstyapı bütün bu süreç içerisinde yapabileceğimiz her türlü destektir. Burada ticari ilişkilerimizde gıda, ilaç, tekstil her alanda, her türlü desteği vermeye hazırız. Yeni hükümetin kapsayıcı politikalarla tüm Irak halkının refah ve esenliğini sağlaması en büyük temennimizdir. Irak'ın kendi ayakları üstünde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir. Kıymetli kardeşim Berhem Salih'in çabalarıyla bu konuda başarı sağlanacağına inanıyoruz."

- "20 milyar dolara bunu yükseltelim"

Irak'taki seçimler ve hükümet kurma süreci nedeniyle geçen sene Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nı yapamadıklarını ifade eden Erdoğan, "Konseyin dördüncü toplantısını bu yıl içerisinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Irak'ın yeniden imarı için Kuveyt'te düzenlenen konferansta 5 milyar dolarlık kredi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Az önce yaptığımız heyetler arası toplantıda bunu görüştük. Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere, Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız." diye konuştu.

Görüşmelerde ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ulaştırma, gümrük, enerji ve su gibi alanlarda iş birliğinin artırılması imkanlarını da ele aldıklarını bildiren Erdoğan, ikili ticarette 2013 yılında 16 milyar dolarla bir rekor kırdıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyorum ki şimdi kaldığımız yerden hem onu egale edelim hem de 20 milyar dolara bunu yükseltelim. Bu seviyeyi yeniden yakalamak, hatta ikiye katlayalım, bunu yapabilecek güce sahibiz. Türk özel sektörü, Irak ekonomisinin canlandırılması için her türlü katkıyı yapabilecek imkana sahiptir. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile ticari ilişkilerimizin ahdi çerçevesinin tamamlanmasını da konuştuk. Kapsamlı Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın bir an önce Irak tarafından yürürlüğe konulmasını arzu ediyoruz. Aynı şekilde Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşması'nı da en kısa sürede sonuçlandırmayı arzuluyoruz. Irak ile güvenlik alanında da temas ve işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Su konusunun yönetimiyle ilgili burada ciddi sorunlar var"

Özellikle savunma sanayinde iki ülkenin yapabileceği çok şey olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Askeri, ticari, ekonomik, kültürel.. Tüm bu alanlarda birçok şeyi müşterek yapabiliriz. Fakat tabii hepsinden önemlisi güvenlik, DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır. Bu konuları değerli dostumla ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alandaki iş birliğimizi derinleştireceğiz. Ve ilgili arkadaşlarımız birbirleriyle çok daha sıkı bir ilişki içerisinde olmak suretiyle, bu arada herhangi bir boşluk bırakmadan gerek güvenlikte gerek enerjide gerek elektrik sıkıntısında Irak'ın yanında olmak suretiyle bu sıkıntıları giderme gayreti içerisinde olacağız. Tüm bunların yanında en önemli sorun olan su konusunda da bunu etraflıca hem ikili hem de heyetler arasında görüştük. Ve gerek Bakanım konunun idrakinde.."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ama özel temsilcim olarak bu işin başından itibaren içinde olan geçmişteki bakanımı da inşallah Irak'a gönderip, orada ilgililerle görüşmeler yapıp ve bu görüşmelerle birlikte... Çünkü bu sorunun, daha çok su konusunun yönetimiyle ilgili burada ciddi sorunlar var. Bunu her şeyden önce bir prensibe bağlayıp, adımlar atılacak olursa ki şu anda bu yıl Irak'ta da yağmur bol, kar var, dolayısıyla neler yapılabileceği, bu arada altyapısıyla üstyapısıyla adımlar atılırsa inanıyorum ki bu sıkıntıyı şöyle birkaç yıl içerisinde çözer ve Irak bundan sonra çok daha inşallah rahatlayacaktır." ifadelerini kullandı.