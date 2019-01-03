Erdoğan-Salih ortak basın toplantısı

ANKARA (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, "Türkiye'nin Irak'ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusundaki katkılarını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Salih ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara'ya Irak Cumhurbaşkanı sıfatıyla gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Salih, Irak'ın yeni bir döneme girmek üzere olduğunu söyledi.

Salih, Irak'ın yeniden imarı ve kurumsal yapısıyla tekrar güçlenerek bölgede rolü açık, güçlü bir ülke olarak tekrar hak ettikleri konumda olmayı arzuladıklarını belirterek, "Bu bağlamda kardeş, komşu Türkiye'ye dostluk, kardeşlik ve her alanda ortak iş birliği mesajıyla da geldik." ifadelerini kullandı.

Ortak kültür, tarih ve sosyal yapısının ötesinde Türkiye ve Irak'ı güvenlik, çevre ve coğrafya bağlamında da bir arada tutan birçok unsur olduğunu kaydeden Salih, "Bu ortak payda iki ülkenin uzun vadeli olarak stratejik iş birliğini sürdürmeleri zorunluluğunu da ortaya koymaktadır." şeklinde konuştu.

Salih, bölgenin istikrar görmesi ve yeniden yapılanmasının artık zamanının geldiğini vurgulayarak, Irak'ın Türkiye ile gerçek anlamda bir iş birliği ve stratejik ortaklığı istediğini dile getirdi.

"Artık hiçbir şekilde dışarıdan birtakım vesayetlere ihtiyaç duymamaktayız." diyen Salih, Irak ve Türkiye'nin stratejik konumu sayesinde çok şey başarabileceklerini söyledi. Salih, iki ülke arasındaki bu ortaklığın sadece iki ülkeye değil tüm bölgeye hizmet edeceğinin altını çizdi.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, en yakın zaman da Irak-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısını gerçekleştireceklerini belirterek, Irak ve Türkiye'nin birçok konuyu beraber ele alıp çözümleyeceğini kaydetti.

Su sorununun iki ülke arasında bir problem olarak kalmasını istemediklerine işaret eden Salih, bu konuyla ilgili özel temsilci tayin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Salih, "İki ülke arasında var olan bu problemin temelde çözülmesi için atılan bu adımı da önemli görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin Irak'ta terörden arındırılmış bölgelerin de imarı konusunda katkılarını bekliyoruz." diyen Salih, savunma sanayisi ve askeri iş birliğini de önemsediklerinin altını çizdi.

Salih, Irak'ın terör ve aşırıcılıktan ciddi anlamda zararlar gördüğüne ve bedeller ödediğine dikkati çekerek, "Bu sıkıntıların beraberce iş birliğiyle, dayanışmayla, omuz omuza durarak çözülmesi mümkündür." şeklinde konuştu.

Suriye meselesinin çözülmesi ve Suriyelilerin özgür iradeleriyle kaderlerini belirlemesinin önemine işaret eden Salih, "Bu konuların ele alınması ve çözümlenmesi konusunda Türkiye'nin ve Irak'ın rolleri büyük." ifadesini kullandı.

Salih, ortak çıkarlar çerçevesinde bölge ve halklarının faydasına olacak şekilde birlikte adımlar atmak gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye-Irak ilişkilerinin gelişmesi için çalışacağını kaydeden Salih, "Türkiye ile ilişkilerimiz omuz omuza, tam dayanışmaya sahne olacaktır." dedi.



Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin de Türkiye ile ilişkilerin çok iyi noktalara ulaşacak şekilde gerçekleştirilmesi arzusunda olduğunu söyleyen Salih ayrıca, Türkiye ile Irak arasındaki Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısının yakın zamanda toplanacağını ve burada birtakım sorunların giderilmesini ele alacaklarını sözlerine ekledi.



