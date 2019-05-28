Erdoğan-Salih görüşmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü- Erdoğan, Salih onuruna iftar yemeği verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih onuruna iftar yemeği verdi. İftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'in eşi Sarbagh Salih de katıldı.

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