Erdoğan-Salih görüşmesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü- Erdoğan, Salih onuruna iftar yemeği verdi28 Mayıs 2019 Salı 21:47
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.
Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih onuruna iftar yemeği verdi.
İftara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Salih'in eşi Sarbagh Salih de katıldı.
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