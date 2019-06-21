Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye tebrik telgrafı gönderdi21 Haziran 2019 Cuma 12:06
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye birer tebrik telgrafı gönderdi.
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